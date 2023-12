Sky - Zerbin vicinissimo al ritorno a Frosinone, Zanoli verso il Genoa: i dettagli

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle probabili cessioni in casa Napoli:

"Una delle prime uscite del Napoli dovrebbe essere quella di Alessio Zerbin. L’ala classe 1999 è vicinissima al ritorno al Frosinone, dove ha giocato nella stagione 2021/22 in Serie B. Per la concretizzazione del passaggio di Zerbin in gialloazzurro al momento manca solamente l’ok di Aurelio De Laurentiis. Dopo le quattordici presenze in tutte le competizioni della scorsa stagione, in questa stagione non è rientrato nei piani nè di Garcia nè di Mazzarri, con solo quattro apparizioni, solo in Serie A".