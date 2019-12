Sky, Ugolini: "Gattuso nome da tenere in caldo, ma occhio ad altri due profili attenzionati dal club"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Una giornata complicata quella di oggi. Di vigilia, c'è da giocare con il Genk, con una qualificazione da raggiungere. Il Napoli ha bisogno di una risposta dopo il primo tempo di Udine e serve un punto. Gattuso il nome da tenere in caldo, ma occhio Reja e Spalletti sono allenatori attenzionati. Si può centrare il primo obiettivo stagionale, anche se non sarà semplice con il Genk che sta facendo bene. Al di là di questo, penso che la squadra, in questo momenti, avesse bisogno di altro. Il Napoli non sta giocando sui suoi livelli. Se Milik sta bene, potrebbe giocare lui perchè con una punta con alcune caratteristiche specifiche, gira meglio la squadra. Non penso ci saranno problemi per Allan, ma non credo ci sarà Maksimovic".