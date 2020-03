Sky, Ugolini: "Tonali ha una prospettiva straordinaria davanti, tra lui e Castrovilli se dovessi fare un sacrificio economico..."

Notizie - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Li ho visti entrambi dal campo: secondo me Tonali ha una prospettiva straordinaria davanti a sé, può fare la differenza ad altissimo livello. Non che Castrovilli sia da meno, ma il Napoli ha Demme che sta facendo bene ed è del ’91: secondo me per qualità potenziale Tonali è un crack di livello straordinario. In questo senso se dovessi fare un sacrificio economico, lo farei per Tonali”