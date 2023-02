Sky, Ugolini: "Spalletti non riesce a nascondere o trattenere i propri sentimenti"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il messaggio di Spalletti ai tifosi? Non mi sembra proprio ruffianeria, parliamo di una persona che non riesce a nascondere o trattenere i propri sentimenti: se gli sei simpatico gli sei simpatico, se dice una cosa è perchè la pensa e spesso e volentieri frequenta i ristoranti napoletani la sera. Quando vivi bene poi lavori bene, e lui ha lavorato benissimo.

Nulla accade per caso, il lavoro di Spalletti è stato straordinario così come quello del club sul mercato con i giocatori da mettergli a disposizione. La cifra tecnica è rimasta elevata, l’allenatore vale il 20% ma secondo me Spalletti in questo Napoli arriva al 50%”