Sky, Ugolini: "Spalletti, gestione Totti come Insigne-Mertens. Ma con una differenza importante"

Ultimissime Calcio Napoli - Massimo Ugolini, collega di Sky, ha parlato del Napoli ospite negli studi di Canale 8 nel programma 'Ne parliamo il lunedì': “Spalletti a Francoforte era visibilmente innervosito per la questione Totti-Icardi. Non che lui non abbia avuto responsabilità eh, diciamo anche questo: i fatti sono noti, a Roma situazione ancor più complicata ma lui sapeva con chi si stesse rapportando e cosa rappresentasse in quella piazza. Per esempio lo scorso anno a Napoli con Insigne e aggiungo anche Mertens ha avuto un comportamento giusto, fermo in un paio di situazioni col belga in particolare, ma con l’appoggio della società. Il punto è questo: senza l’aiuto del club è difficile gestire queste situazioni”.