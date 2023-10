Sky, Ugolini: "Sembra chiaro che ai giocatori sono state tolte certezze. Due cambi di Garcia abbiamo fatto fatica a capirli"

Il giornalista di SKY Massimo Ugolini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di "Radiogoal":

"Bisogna uscire fuori da questa situazione attraverso il lavoro. Attraverso un concetto calcistico che il Napoli ha fatto suo da tanto tempo. La sostituzione di Raspadori e poi quella di Osimhen abbiamo fatto fatica a capirle, soprattutto una trasformazione di squadra che non è sembrata chiara. Lo scorso anno Politano-Lozano e Kvara-Elmas, mentre davanti Osimhen-Raspadori-Simeone, e si è fatto molto bene perché ognuno aveva un ruolo ben definito in un progetto tattico chiaro.

Qui adesso ci sembra chiaro che ai giocatori sono state tolte certezze. Penso a Mario Rui e Elmas, che non trovano più spazio in questo progetto tattico, con il macedone che potrebbe fare più ruoli. Non si può pensare che non ci siano in corso riflessioni per capire qual è il problema e come risolverlo. Il Napoli ieri ha fatto un brutto passo indietro rispetto alle gare precedenti. Con Lazio, Real Madrid e Fiorentina gli azzurri hanno incontrato in casa squadre di alto livello e le ha perse tutte e tre"