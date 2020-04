Sky, Ugolini: "Ripartire a fine maggio è un'ipotesi ma giocare le coppe sarà un problema: difficile fare previsioni"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La ripartenza del campionato potrebbe arrivare per la fine di maggio, per dare modo a tutti i club di riordinare il tutto a livello medico. Serve capire se ci saranno strascichi importanti legati al virus. Bisognerà pensare per la prossima stagione ad un campionato diverso, con meno gare della nazionale amichevoli e qualche turno in più infrasettimanale. Il campionato, in caso di ripartenza a fine maggio, deve prevedere un mese almeno di vacanza al termine di questa stagione. E' per questo che tutto dovrà essere spostato. Giocare le coppe sarà un problema, difficile fare previsioni ora. Tutto complicato, tutto fumoso, ma c'è presa di coscienza e voglia di far finire i campionati nazionali: è la vera priorità. Champions e Europa League potrebbero anche terminare con una final four in due città europee a settembre".