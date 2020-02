Sky, Ugolini: "Privarsi di Mertens è molto complicato, problema tattico per Lozano"

Notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Allan è un calciatore importante, deve risolvere i problemi e porre fine a questa situazione infelice".

"Brescia? Bisogna valutare le condizioni di tutti i giocatori, lo stesso Milik che ha saltato la partitina ma potrebbe essere utile contro il Brescia. Mertens completamente recuperato, è in grado di reggere quattro partite di fila, privarsi di lui è molto complicato".

"Lozano? Il problema è non riuscire a trovare le giuste misure per integrarsi nel nuovo progetto, problema non tecnico ma tattico".