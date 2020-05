Sky, Ugolini: "Positivi in Serie A? Anche in Germania ci sono eppure tornano a giocare"

Ultime notizie calcio. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“In Germania hanno trovato dei positivi e non per questo il campionato non riparte, la volontà in Italia è di riprendere e credo che si andrà verso questa direzione. Il tampone è un passaggio fondamentale per prevenire rischi maggiori, così facendo si isolano i positivi mettendoli in quarantena e avendo maggiore sicurezza di riprendere a giocare"