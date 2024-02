Sky, Ugolini: “Osimhen torna domattina a Napoli, bisogna vedere se è in ritardo o meno: chi ha detto che doveva tornare per forza oggi?"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen torna domattina a Napoli, bisogna vedere se è un rientro in ritardo o meno: chi ha detto che doveva tornare per forza oggi? L’altro ieri è stato premiato in Nigeria, su Lookman e Chukwueze bisogna anche vedere come sono tornati e come è stata organizzato il viaggio, se con volo privato o meno. La gestione della partenza a dicembre poteva essere migliore da parte della società , considerando i permessi concessi si era dato un segnale ben definito. Adesso però è pretestuoso parlare di queste 24 ore. Mazzarri torna al 4-3-3 contro il Genoa, assolutamente sì”