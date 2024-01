Sky, Ugolini: "Osimhen-Kvaratskhelia? Risposta ruvida di Victor, non è il modo migliore per cominciare l’anno"

Calciomercato Napoli - NovitĂ in casa Napoli, come raccontato da Massimo Ugolini a Sky Sport:

“La polemica a distanza tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia dopo le dichiarazioni non proprio delicate all’indirizzo di Victor: c’è stata una risposta ruvida sui social da parte dell’attaccante azzurro, stamattina è arrivata anche la puntualizzazione dell’agente di Osimhen che ha stigmatizzato quanto detto da Jugeli. L’unico che non ha parlato è Kvaratskhelia, certo è che non è il modo migliore per cominciare l’anno”