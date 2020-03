A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista di Sky, rilasciando alcune dichiarazioni:

‚ÄúMeret ha uno straordinario avvenire e lo ha dimostrato con parate e prestazioni splendide. C‚Äô√® tutto il tempo per fare in modo che migliori con i piedi. Non lo si pu√≤ mettere in discussione per√≤, ha tutte le qualit√† per potersi prendere una maglia da titolare la prossima stagione agonistica‚ÄĚ