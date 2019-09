Sky, Ugolini: "Maksimovic terzino? Credo possa giocare Di Lorenzo. Certe libertà contro Mané, Firmino e Salah non puoi permettertele"

Notizie Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli contro il Liverpool dovrà fare molta attenzione alla fase difensiva, certe libertà contro Mané, Firmino e Salah non puoi permettertele. Occhio all’uscita in palla bassa, anche contro la Sampdoria s’è visto qualcosina nonostante sia stato capitalizzato al meglio il turnover. Rientreranno Allan, Insigne e Manolas, forze fresche per una grandissima partita. Maksimovic terzino? Di Lorenzo ha qualcosa in più di Hysaj dal punto di vista fisico, tecnicamente è messo meglio l’albanese. Credo che possa giocare anche il primo, non credo che vedremo Maksimovic anche se non è da escludere nulla”