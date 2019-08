Sky, Ugolini: "Lozano chiude quasi la porta a James: Zidane non lo considera. Il Napoli pensa a Icardi, novità entro il 21 agosto"

Ultime Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Il Napoli sta pensando alla prima punta, Lozano ottempera alle esigenze di avere un giocatore con certe caratteristiche. E' il messicano una delle prime scelte e ne parliamo da maggio. James è profilo interessante, ma non credo che possa avallare le richieste e le modalità di pagamento chieste dal Real Madrid. Si attende solo la risposta di Mauro Icardi. Zidane non ha mai fatto partecipe del proprio progetto tattico James Rodriguez. Ha avuto poche possibilità e ha giocato poco negli ultimi due anni. Credo che i blancos faranno un tentativo per un grande colpo. Questa settimana può essere importante per Icardi, intorno al giorno 20-21. Fino a questo momento non c'è stata apertura dal giocatore".