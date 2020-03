Sky, Ugolini: "La priorità del Napoli è rinnovare Zielinski. L’emergenza sanitaria rallenta il lavoro di Giuntoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Logicamente l’emergenza Coronavirus può condizionare il mercato, anche del Napoli: bisogna tenere caldi i contatti a prescindere con club e agenti, il problema è inerente ai rinnovi. Non tanto Mertens e Callejon che vanno a scadenza, quanto Milik, Zielinski, Maksimovic ed Hysaj che hanno scadenza nel 2021: sono situazioni da monitorare, la priorità del Napoli è rinnovare prima di tutto Zielinski, e da tenere sotto controllo gli altri tre con modalità e caratteristiche diverse. Zielinski piace molto a Gattuso, è tornato ai livelli dell’era Sarri, ha ritrovato una sua dimensione e si sta facendo di tutto per trovare un punto di incontro con gli agenti. L’emergenza sanitaria rallenta il lavoro di Giuntoli, perchè non ci si può incontrare di persona e lo scambio di documenti e contratti è sempre lungo. Boga? Tante squadre sono su di lui, Napoli rappresenterebbe una grande opportunità . Su Milik si cerca una soluzione, ma se non si trova entro giugno finirà sul mercato perchè il Napoli non vuole rivivere ciò che sta accadendo con Mertens e Callejon. Jovic? Piace a tanti, non so se sia già arrivato ad un livello a cui sarebbe difficile prenderlo”