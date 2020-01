Sky, Ugolini: "L'Atalanta è il comune denominatore di Lazio e Napoli, vi spiego: ora serve la scossa all'Olimpico"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L'Atalanta è il comune denomitare di Lazio e Napoli. Molto è cambiato in classifica proprio per quelle gare con la Dea. Il Napoli giocò alla grande quella gara e meritava di vincere, poi l'episodio su Llorente e il gol di Ilicic ha tolto motivazione e convinzione. In campionato non ci si è più ripresi. Non sarà una gara semplice ne per il Napoli e en per la Lazio ma l'impressione è che non sia ancora arrivata la scintilla azzurra per affrontare le gare con fiducia. Milik? Non si può discutere il valore di questo ragazzo, uscito da un tunnel lungo due anni. Demme? Il calcio è sentimento, ul acquisto interessante: con Lobotka due colpi importanti. Poi si lavora con Rrahmani e Amrabat al Napoli del futuro, la rivoluzione è evidente a giugno e potrebbe diventare un ostacolo per Gattuso che ha a disposizione un gruppo di calciatori che sanno di dover andare via".