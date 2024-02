Sky, Ugolini: "Il Napoli stasera sembrava il Napoli di otto mesi fa, potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Sassuolo-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli stasera sembrava il Napoli di otto mesi fa, ha saputo reagire al gol subito immeritatamente: sin dall’inizio ha messo grande intensità, ha ritrovato la centralità di Lobotka e prepara nel migliore dei modi il match contro la Juventus che può essere un crocevia stagionale. Il Napoli con due vittorie in Champions va al Mondiale per club, i novanta minuti a Barcellona saranno molto importanti così come gli scontri diretti tra le altre perchè il Napoli potrebbe clamorosamente rientrare nella corsa al quinto posto”