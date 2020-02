Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sarà importante capire che Napoli vedremo: se quello di Milano o quello contro il Lecce. E' una partita molto importante per dare continuità e immagazzinare fiducia. Il Napoli ha perso la propria identità tattica, c'è da ripartire dalle fondamenta di principi nuovi. Se i pali colpiti dal Napoli si fossero realizzati in gol il Napoli avrebbe 10 punti in più che fanno tutta la differenza in questo campionato"