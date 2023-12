Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno per le ultime sul mercato del Napoli:

"Mazzocchi e Faraoni sono i profili valutati dal Napoli a gennaio per le corsie esterne, c'è il Genoa per Zanoli in uscita. Elmas è vicino al Lipsia, arriverà un nuovo centrocampista al suo posto".