Sky, Ugolini: "Ho maturato un'idea su Anguissa! Ho una sensazione su Conte pre Juve-Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista SKY: "Cagliari-Napoli mi ha fatto certamente una migliore impressione di Verona-Napoli. Ovviamente c’è tanto lavoro da fare, ma c’è stata la capacità di saper soffrire, lo si è letto negli sguardi e non è un aspetto secondario. Conte ti guida in campo, quasi come avesse un joystick, ma sappiamo come sta nell’area tecnica, non sono rimasto sorpreso. A differenza di quanto visto a Verona, è sicuramente un allenatore più coinvolto, consapevole di aver toccato le corde giuste, un allenatore che si prende la responsabilità di essere molto diretto e incisivo con i propri giocatori. McTominay e Anguissa? La competizione all’interno del gruppo, eleva le prestazioni. La partita la prepari durante la settimana. Il mercato ha alzato la cifra tecnica e nessuno ha scontato il proprio posto, a parte pochi eletti. Non credo sia il caso di Anguissa. Anguissa è un leader, ma l’idea che ho maturato di lui è che è un giocatore che deve avere un punto di riferimento forte nell’allenatore. Non credo soffra McTominay, ma credo che Conte sarà bravo a gestire una sana alternanza. Che Conte aspettarsi a Castel Volturno? I giocatori non possono essere stimolati a 48 ore dalla partita con la Juventus. Conte questa partita la sente, credo ci metterà qualcosa di suo per caricare ancora di più i giocatori, per i suoi trascorsi e perché sappiamo tutti cosa rappresenta Conte per la Juventus e cos’ha rappresentato la Juventus per Conte. I giocatori lo percepiscono. Questo sarà il primo test per il Napoli di Conte".