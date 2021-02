Napoli - Massimo Ugolini di Sky Sport è intervenuto per parlare delle ultime sul Napoli calcio: "Inizia quest'altalena di risultati, dovuta anche agli infortuni. Si ricomincia a parlare di rinnovo in questa stagione e poi comincia un trend negativo, figlio di quei sondaggi di De Laurentiis e della reazione di Gattuso, che non si aspettava di essere trattato in quel modo dal suo presidente".