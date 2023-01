Sky, Ugolini: "Formazione Napoli? Vi dico chi nei ballottaggi è in vantaggio. Kim non ha nessun problema"

Massimo Ugolini di Sky è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Mario Rui o Olivera? Credo pi√Ļ Mario Rui, per la prestazione a Genova, abituato a giocare questa partita. Sta dimostrando di avere tanta esperienza, poi bisogna capire chi metter√† su quella fascia Allegri. Ragionamenti che Spalletti far√† ma non vorr√† farsi condizionare. Forse per la prima volta il Napoli √® al livello della Juventus come organico: i bianconeri erano la squadra da battere, oggi invece sono gli azzurri. Kim non deve recuparerare. Ha un problema che si porta da l mondiale ma da punto di vista muscolare non c'√® assolutamente nulla. Va gestito per un recupero graduale ma da quello che ci risulta non ha alcun problema. Elmas al posto di Zielinski? In formazione abbiamo messo il polacco con Politano in attacco al posto di Lozano.