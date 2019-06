Sky, Ugolini: "Diawara-Roma, affare chiuso. De Rossi farebbe al caso del Napoli"

Massimo Ugolini, di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Diawara-Roma, affare ormai chiuso. Nelle prossime settimane poi si svilupperanno le trattative per James e eventualmente Lozano.

Veretout è uno dei papabili, ma non punterei un euro su di lui. Ci andrei molto cauto.

De Rossi? Farebbe al caso del Napoli. Un giocatore come lui potrebbe servire davanti alla difesa, con grande esperienza e professionalità”.