Sky, Ugolini: "Demme è imprescindibile per il Napoli! Vlahovic? Bisogna fare prima chiarezza sul futuro di Milik e Mertens"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli avrà scelte obbligate in difesa. C’è un ballottaggio in porta perchè Meret dovrebbe aver recuperato. A centrocampo penso che Demme sia imprescindibile. Se tutto è andato a posto credo che Allan possa avere un po’ di spazio, in vista del Barcellona. Un po’ di turnover si potrà vedere a Brescia. Se Insigne ha risolti i problemi al ginocchio per me può giocare. Mertens è insindacabile. Aprirei il ballottaggio a destra tra Callejon e Politano. Vlahovic? Mi piace molto. Ha carattere, personalità, forza. È un giocatore importante. Il Napoli dovrà fare un discorso attaccante in futuro. Abbiamo aperto i discorsi di rinnovo per Mertens e Milik. Per Llorente invece il discorso è differente, sta vivendo una stagione ai margini dopo la partenza con Ancelotti. Bisognerà prima fare chiarezza su Mertens e Milik e poi pensare a Vlahovic. Tonali o Castrovilli? Penso che Tonali ti dia la possibilità di avere un ricambio forte per Demme. Il Napoli è ancorato a Demme in modo indissolubile e pare che non ci sia un vero e proprio ricambio per il tedesco e quindi sceglierei Tonali”.