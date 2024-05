Sky, Ugolini: "Conte ha scelto 2 punti fermi nella squadra del Napoli! Ecco cosa manca per firmare"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, commenta ai microfoni di Canale 8 le ultime in merito alla trattativa per portare Conte al Napoli:



"L’accordo di massima c’è, si sta lavorando sui dettagli. C’è una contrattualistica molto complessa su cui vengono articolati i documenti che poi saranno firmati. I legali del Napoli e i legali di Conte sono al lavoro, tutto lascia pensare che si possa trovare l’accordo definitivo. Al momento c’è una piena disponibilità da parte di Conte ad abbracciare questa avventura, inoltre Conte è tra le prime scelte del Napoli da sempre. E’ già entrato nel merito di alcuni aspetti tecnici, per lui Kvaratskhelia e Di Lorenzo non si toccano e si deve lavorare bene sul sostituto di Osimhen".