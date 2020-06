Sky, Ugolini: "Allan ha possibilità di giocare. Dentro di certo Milik e Ospina al posto di Meret"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ugolini

"Milik in campo stasera, punto su di lui. Credo abbia buone possibilità di giocare, anche perchè Gattuso l'ha detto chiaramente e farà giocare tutti. Con Politano e Insigne dovrebbe formare il tridente. A sinistra ballottaggio Mario Rui-Hysaj e possibilità Allan a centrocampo nonostante la botta alla caviglia. Ospina favorito su Meret. Gabriel? Il Napoli ha fatto sondaggi su diversi giocatori ma non è una trattativa in stato avanzato. La priorità è l'esterno basso a sinistra".