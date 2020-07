Sky, Ugolini: "Allan e Lozano titolari contro il Parma, Napoli alla ricerca di equilibrio in vista del Barcellona"

Il collega di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Allan e Lozano partiranno dal primo minuto contro il Parma. Una buona occasione per entrambi, con Lozano che deve confermare i progressi delle ultime settimane e Allan per cercare di avere continuità come in passato. Napoli alla ricerca di equilibrio visto che subisce troppi gol rispetto a quanto concede e segna poco rispetto a quanto costruisce. Bisogna migliorare quest'aspetto anche e soprattutto in vista del Barcellona.