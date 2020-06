Sky, Trevisani: "Ospina ha salvato il Napoli dopo l'errore iniziale. Meret? Occasione d'oro contro la Juve di Buffon"

Ultime calcio Napoli - Riccardo Trevisani, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Meret

"Il calcio è ripartito, speriamo che verso la fine del campionato si possa pensare di poter entrare in uno stadio con una parte di tifosi. La Juventus soffre a centrocampo, Ronaldo non è in forma. Ho visto un Milan in difficoltà senza Ibrahimovic. L'Inter gioca un tempo e poi cala. Poteva fare il secondo gol ma bene Ospina che ha riscattato l'errore iniziale. Napoli bene, con un Gattuso in più. Nei 18 la rosa azzurra è avanti a tante, tranne alla Juventus. Meret? Che sfida con Buffon, una trentina d'anni di differenza. Per giocare con i piedi Ospina è davanti a Meret. L'occasione di una finale contro la Juventus è importante per il giovane portiere. Il Napoli si stava ritrovando prima dello stop, poi mettere un trofeo in bacheca darebbe maggiore tranquillità. Si potrebbe poi andare a Barcellona e giocarsela".