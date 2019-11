Sky, Trevisani: "Mi aspetto che il Milan faccia bene fino a Natale, non necessariamente contro il Napoli"

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di SkySport24, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta attraversando il Milan, prossimo avversario del Napoli. Ecco le sue parole.

"A Torino ha fatto la miglior partita della stagiona ma ha perso. Non è sufficiente fare delle grandi partite in Serie A per vincere, ma Pioli ha il polso della situazione e la squadra in mano. Mi aspetto che i rossoneri facciano bene, non necessariamente contro il Napoli, ma da qui a Natale. La classifica consentirebbe al Milan di ritornare in zona europa con quattro vittorie su sei. L'organico non sarà da quarto posto ma neanche da quattordicesimo".