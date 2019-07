Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli ha fatto un acquisto con il mirino. Ha preso Manolas e ha fatto si che formasse una coppia incredibile con Koulibaly. Per fare gol devi buttarli giù in un altro modo, soltanto con una bomba in zona puoi metterli giù e fare gol".