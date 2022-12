Sky, Tecca: "Simeone è il simbolo del Napoli! È uno che sta fuori, ma la vive positivamente"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale in Qatar? È stato godibile, penso al Marocco, al Giappone, all’Arabia Saudita: se riportiamo il discorso al Napoli, ne esce avvantaggiato perché non ha infortuni o altri problemi, e ha approfittato di questo periodo per tornare ad allenarsi e giocare amichevoli senza inconvenienti. Molti saranno in difficoltà fisica e da ricostruire, il Napoli no.

Mondiale per club a 32 squadre? Una buona iniziativa ma con troppa carne al fuoco, già in quello per le Nazionali abbiamo visto squadre non all’altezza e bisogna mantenere sempre un certo livello di gioco.

Napoli? Si sta riavvicinando con la stessa fame al campionato, penso a giocatori con pochi minuti come Demme, Gaetano e Simeone che è il simbolo del Napoli: è uno che sta fuori, ma che vive l’esperienza in maniera positiva e che quando entra in campo dà tutta la sua energia”