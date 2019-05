Sky - Sarri-Juventus, Ramadani atteso a Londra nel pomeriggio: il Chelsea potrebbe richiedere un indennizzo

C'è attesa per l'incontro di oggi tra Fali Ramadani, agente di Maurizio Sarri, e la dirigenza del Chelsea per capire come liverare l'allenatore ex Napoli dalla società londinese. In questo momento, come riporta gianlucadimarzio.com, l'agente è ancora a Milano e partirà alla volta del Regno Unito solo tra qualche ore.

C'è preoccupazione circa le richieste del Chelsea che potrebbe chiedere un indennizzo per lasciar partire il suo allenatore alla volta di Torino. Lo stesso allenatore ha già manifestato l'intenzione di parlare con la società oer capire come muoversi.