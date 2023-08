Sky - Pressing Napoli sugli agenti di Koopmeiners ma per l’Atalanta è incedibile

Teun Koopmeiners è un giocatore molto corteggiato, soprattutto dal Napoli.

Teun Koopmeiners

Il Napoli insiste per Koopmeiners

Il centrocampista olandese è fondamentale per l’Atalanta, non ha prezzo e non intende cederlo. Il Napoli sta facendo pressing sugli agenti del giocatore. Lo riporta Sky Sport.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli