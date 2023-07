Sky, Nosotti: "Maxime Lopez ha voglia di andar via dal Sassuolo? È emersa una cosa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Maxime Lopez? Che abbia voglia di andar via dal Sassuolo per fare un salto qualitativo è emerso, con De Zerbi e Dionisi è cresciuto molto. Se Garcia vuole giocare 4-3-3 oppure 4-2-3-1, Lopez non ha la fisicità ma sicuramente ha velocità ed agilità: tatticamente in Francia non disdegnava alzarsi per andare alle spalle della punta centrale. Ha una personalità forte”