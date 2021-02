Sky, Nosotti: "Gattuso a fine anno non sarà più l'allenatore del Napoli, ADL non lo vuole più! Questo si ripercuote sulla squadra"

Napoli - Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta per parlare sul Napoli: "L'obiettivo quarto posto per il Napoli è possibile. Gattuso voleva cambiare il modo di giocare del Napoli, ma non ha avuto le pedine giuste, visti gli infortuni. Ma quanta volontà di credere a questo Napoli c'è intorno alla squadra ora? Il prossimo anno Gattuso non sarà l'allenatore azzurro, De Laurentiis non lo vuole più, e questo si ripercuote anche sulla squadra, così com'era accaduto anche con Ancelotti"