Sky, Nosotti: "Castrovilli è già arrivato nel ritiro dell’Italia a Roma, peccato per Pellegrini: poteva essere un'alternativa ad Insigne"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Castrovilli è già arrivato nel ritiro dell’Italia a Roma, Pellegrini non ce la fa e quindi si attende la conferma ufficiale da parte della UEFA: peccato, perchè tatticamente poteva giocare sia nei tre di centrocampo, sia in attacco per dare un cambio tattico a Lorenzo Insigne. C’è un’altra mezza notizia: ho visto uscire Berardi dopo pranzo, mi sono chiesto dove sia andato con un membro dello staff azzurro. L’intervista a Mazzarri? Ha Napoli nel cuore, ha voglia di tornare ad allenare e dopo tanti toscani come Sarri, Allegri e Spalletti, manca lui: vediamo un po’ cosa succederà, con me ha parlato di Napoli, delle emozioni Champions”