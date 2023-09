Napoli - ai Niente turnover di Garcia in Napoli Udinese. Sono soltanto due i cambi degli azzurri per la prossima partita di campionato di Serie A. A parlarne è stato il collega di Sky Sport Massimo Ugolini microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Io penso Mario Rui per Olivera e Politano per Raspadori. In difesa scelte obbligate visti gli infortuni. A centrocampo credo quei tre sono indiscutibili e davanti Osimhen e Kvaratskhelia giocano e non possono rientrare in un turnover che verrà rinviato".