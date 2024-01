Sky - Ngonge, arrivano i giudizi positivi dei compagni: le ultime sulla formazione anti-Lazio

Francesco Modugno, inviato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Castel Volturno:

"A Castel Volturno siamo in piena emergenza, in prospettiva Lazio: nove assenti sicuri per Mazzarri. E ci sono tanti calciatori che vivono una situazione di incertezza, non sai se ci puoi contare per Lazio-Napoli. C'è la situazione Zielinski: oggi Mazzarri non sa se può schierarlo e se ci sono le condizioni per schierarlo a Roma. Poi c'è Ostigard, che riflette il suo futuro con la società: valuta di andare al Genoa, sta facendo una scelta professionale.

Oggi è andato via Zerbin che sarebbe potuto servire, Gaetano ancora non conosce il suo futuro a gennaio. Mazzarri per la gara con la Lazio comincia a conoscere i due nuovi, Ngonge e Traorè: mentre per Junior serve ancora tempo, dopo il lungo stop, l'impatto di Cyril Ngonge è molto positivo. Può fare tutti i ruoli dell'attacco a tre, con mezza squadra fuori è sicuramente una pedina importante per Mazzarri per Lazio-Napoli".