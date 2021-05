Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, si sarebbe riaperta la pista Fiorentina per Gennaro Gattuso.

Nonostante il Napoli in piena corsa Champions, non ci sarebbe stato nessun riavvicinamento tra il tecnico azzurro e il presidente De Laurentiis, per cui le strade sono destinate a separarsi a fine stagione. La Fiorentina è sempre più interessata all'allenatore, e Gattuso accetterebbe volentieri la destinazione.