Sky, Modugno: "Un peccato l'infortunio di Raspadori. Turnover con il Sassuolo? Ecco cosa mi aspetto"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Infortunio Raspadori, le ultime

“Risentimento muscolare per Raspadori, un dispiacere perché per lui poteva esserci un’occasione in ottica turnover contro il Sassuolo. Davvero un peccato, perché lui sarebbe stato un ex della gara e ci teneva a prendere parte alla sfida del Mapei.

Turnover con il Sassuolo? Non credo che sarà esasperato, ma mi aspetto una gestione da parte di Spalletti".