Sky, Modugno: "Regalarsi ad Anfield una notte da sogno sarebbe la medicina migliore: il Napoli è diventato ostaggio dei propri messaggi"

Ultime calcio Napoli – Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Solo attraverso i risultati si possono ritrovare entusiasmo e squadra. Provare a regalarsi ad Anfield una notte da sogno sarebbe la medicina migliore. Il momento è imbarazzante, il Napoli è settimo, il settimo attacco e la settima difesa. Il Napoli del campo, in questo momento, è questo. Quello che accade fuori è fuori dalla normalità. Non so se Ancelotti credeva sul serio di aver fatto un mercato da 10. Giocare contro questa Juventus, è dura per tutti. Il Napoli è diventato ostaggio di questi messaggi che sono passati. Serve capire come si uscirà dal campo del Liverpool. Se esci sconfitto ma facendo la guerra è un conto, ma se esci sbracando allora è dura. Hamsik? Non ricordo giudizi lusinghieri del suo ultimo periodo. Nell'ultimo anno di Sarri, è stato il calciatore più discusso tanto che a fine stagione voleva andare via se fosse rimasto l'allenatore”.