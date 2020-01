Sky, Modugno: "Koulibaly e Mertens oggi possono intensificare in allenamento"

Ultimissime calcio Napoli -Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mertens? Essendo a scadenza sono degli affari per le altre squadre, vedremo le intenzioni del Chelsea. I tempi sono strettissimi per muoversi di conseguenza perché se va via Mertens, il Napoli presumo dovrebbe comprare qualcuno in attacco. L'ultima trattativa Napoli-Chelsea fu estenuante come quella di Sarri e Jorginho"

"Ricardo Rodriguez? Bisogna trovare un accordo con il Milan, Gattuso e il Napoli sono le garanzie. Operazione che sta vivendo di slanci forti e qualche frenata".

"Petagna? A me piace tanto, è un regista offensivo che segna con continuità: ha margine di crescita, Napoli è una dimensione differente rispetto alla SPAL. Le cifre che girano sono giuste per le qualità del calciatore".

"Koulibaly? Mi fido molto dei suoi sorrisi, il tempo ha giocato dalla sua parte e ci sono le condizioni già da oggi per intensificare l'allenamento, stessa cosa per Mertens".