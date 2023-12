Sky, Modugno: "Nove cambi dal 1' contro il Frosinone! Sul sorteggio col Barcellona..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Cagliari e del sorteggio Champions che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona.

"In questi giorni abbiamo tutti ricordato la figura di Antonio Juliano, mi viene da pensare che sia stato evocato anche dall’urna di Nyon. Una delle sue storie più belle riguarda la trattativa per prendere Maradona dal Barcellona, quindi sembra sempre che qualcuno ci metta una mano da lassù.

Alla frase “Noi siamo il Napoli” sono sobbalzato. Si diceva che con Mazzarri sarebbe potuto cambiare qualcosa, lui è arrivato in questa città e ha saputo riconosciuto che Napoli è qualcosa di diverso. Nella gestione precedente c’era solo una squadra, Mazzarri invece sa che qui bisogna assecondare passioni, emozioni e sentimenti, bisogna vincere in casa e far sognare i tifosi.

Barcellona? C’è la bacheca e la storia di un club importante, però ho sentito alcuni tifosi ripetere la frase dell’allenatore e dire che ce la possiamo giocare. Secondo me c’era bisogno di questo. Il sorteggio poteva andare peggio ma anche meglio, si affronta un avversario del tuo stesso livello. Una cosa che può favorire l’atteggiamento giusto nei calciatori azzurri è la gloria del nome del Barcellona.

Obiettivi del club? Per la dimensione che ha raggiunto il Napoli e per un fattore, è importantissimo arrivare nei primi quattro posti piuttosto che vincere Coppa Italia o Supercoppa. Napoli-Frosinone? Potrebbero essere 9 i calciatori nuovi in campo. C'è la necessità di far riposare qualche elemento, non si può giocare una stagione solo con 12 calciatori".