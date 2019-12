Sky, Modugno: "Nel calcio la fiducia è sempre condizionata dai risultati. Ritiro? Si parte con un mese di ritardo..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Prendiamo atto delle parole di De Laurentiis, ma nel calcio la fiducia è sempre condizionata dai risultati. Serve dare maggiore linfa a questo convincimento, ma serve fare di più in campionato. Ritiro? Decisione presa un mese fa, arriva in ritardo. E' evidente che Ancelotti ha ritenuto opportuno stare insieme per compattarsi. I ritiri appaiono lunghi e pesanti, ma per quelle regole non scritte del calcio, allora si va per rimediare. Da programma si sta in ritiro, solo domenica si dovrebbe tornare a casa".