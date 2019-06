Sky, Modugno: "Manolas? La Roma ha le sue esigenze da mettere a bilancio. Il mercato del Napoli ha l’impronta di Ancelotti, si nota"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il mercato del Napoli ha l’impronta di Carlo Ancelotti, si nota: una squadra con baricentro più alto, magari accettando qualche rischio con l’eventuale coppia centrale formata da Koulibaly e Manolas. Zielinski, Fabián e James, per non estendere il discorso a Insigne e Mertens, potrebbero essere schierati in tante zone del campo: una squadra dal respiro europeo, ma se alleni dappertutto come ha fatto Ancelotti, e vinci, è chiaro che hai una valigia di conoscenze più varia degli altri.

Manolas? La Roma ha le sue esigenze da mettere a bilancio, la clausola dovrebbe entrare in vigore dal primo di luglio ed il Napoli prova a spuntare un prezzo migliore: quando ci sono le volontà del giocatore e dei club, è tutto più semplice.

Diawara è stato proposto dal Napoli e alla Roma interessa, ma bisogna capire se entrerà concretamente nella trattativa o se sarà una operazione parallela e collaterale”