Sky, Modugno: "Lobotka? Di lui mi è rimasta in mente un'immagine al suo arrivo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’ufficio facce del Napoli? Lobotka è sempre sorridente, quando è arrivato qui è stato per qualche settimana a Castel Volturno: erano i giorni in cui è diventato papà, ho sempre l’immagine sua del papà che prima guardava il pancione e poi guardava le prime immagini della bambina sul telefonino. Gli allenatori li hanno tutti i titolarissimi, è quasi naturale puntare su chi ti ha dato qualcosa in più: con i cinque cambi però, ed il timing giusto, puoi conservare la tua identità e cambiare comunque la partita. In mezzo al campo però ci sono delle gerarchie, qualcuno potrebbe dire che Elmas sta meglio ma in certe partite ti accorgi che le giocano sempre quelli. Ci possono essere delle riflessioni sul terzino sinistro e l’esterno destro, sono tutti a disposizione e si può scegliere”