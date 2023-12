Sky, Modugno: "La Nigeria ha detto 'no' al Napoli per far giocare Osimhen contro il Torino"

Ultime notizie Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta rimediata dal Napoli in campionato contro la Roma e della gara che domani gli azzurri giocheranno in casa contro il Monza:

"Osimhen via in anticipo per tornare in Nigeria? Si tratta del calciatore a cui il Napoli, in tutti questi anni, ha concesso di più anche dal punto di vista comportamentale. Penso agli atteggiamenti avuti nei primi anni della sua esperienza napoletana, ai lunghi soggiorni africani pre e post convocazione in nazionale, ingenuità che sono costate al club soldi e minutaggio in campo. Va detto poi il ragazzo, in mezzo al campo, ha sempre mostrato grande senso del dovere.

Al Napoli non si può imputare nulla, è il calciatore più pagato della Serie A e lo ha sempre tutelato.

Perché il club ha consentito la partenza? Siamo in una fase gestionale del rapporto che poi dovrebbe portare a un'opportunità di mercato reciproca.

Si è anche provato a farlo scendere in campo con il Torino sensibilizzando la Nigeria anche tramite l'agente Calenda, ma è stata data una risposta negativa dalla selezione africana.

Classifica? L'elemento sui cui riflettere è che dal 3° al 7-9° posto tutte possono sognare ma anche essere risucchiate. Mazzarri adesso è la garanzia di una speranza per il Napoli, lui lavora per il club dall'alba fino a notte. Le sue parole in conferenza sono espressione di grande onestà intellettuale.

Palladino opzione per la panchina? Non lo so, certamente è un allenatore con coraggio ed idee. Ha avuto un grande impatto di stile fin dal primo giorno. Io credo, in ogni caso, che Mazzarri meriterebbe la conferma a Napoli in caso di arrivo al 4°posto.

Mercato? Non mi aspettavo questa crescita di Dragusin, lo avevo visto a Salerno e non mi aveva fatto grande impressione. Sulla fascia invece la scelta è tra Mazzocchi e Faraoni: il laterale granata è destro ma preferisce andare a sinistra, poi è un giocatore con ottima applicazione. Tomiyasu sarebbe un profilo gradito, lui fu portato a Bologna proprio da Micheli e Mantovani. A centrocampo riporterei Folorunsho dal Verona. Zerbin è in orbita Frosinone"