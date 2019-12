Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Detto che Luperto è ormai un calciatore affidabile, ma Koulibaly è uno dei migliori centrali al mondo, e sposterebbe gli equilibri. Veniva da due giorni in cui non si era quasi allenato. La convocazione lasciava sperare, il racconto di questi minuti è di quotazioni in rialzo. Sono alte le quotazioni di vedere in campo il giocatore senegalese".