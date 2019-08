Sky, Modugno: "Koulibaly in campo, vi rivelo un retroscena con Ancelotti. Milik? Giocherà Mertens con Fabian in appoggio, il polacco si è allenato poco"

Calciomercato Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Finalmente il calcio giocato. Neanche chi si occupa di calciomercato in maniera specifica sono contenti di dover parlare di un mercato così lungo con vuoti pazzeschi da riempire. Un mercato lungo tre mesi non aiuta nessuno: giornalisti, allenatori e gestione dello spogliatoio. Ancelotti non penso abbia moolta voglia di parlare di mercato domani e chiederà di parlare di campo. I grandi allenatori sono grandi in campo, nello spogliatoio e nella comunicazione. Se ha voglia di dirti una cosa te la dice e basta. Milik? Non penso ci sia dubbio, ha lavorato quasi sempre a parte per il problema agli adduttori. Non è una possibilità per Firenze, resta Mertens prima punta con Fabian in appoggio. In fase di costruzione viola può fare pressing e arrivare al tiro da fuori. Koulibaly? Credo possa giocare. Eravamo a Marsiglia, si parlava con Ancelotti e cercavamo di capire se con l'arrivo di Koulibaly in ritardo ci possa essere il rischio, con il sorriso ci fece capire che avrebbe giocato. Ancelotti ha preferito far lavorare sugli equilibri tattici e scaricare la stanchezza. Se fai una gara in famiglia e l'approcci con l'intensità giusta, vale più che una gara amichevole contro una squadra di serie C".