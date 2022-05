Sky, Modugno: "Koulibaly a rischio ma c'è uno scenario ancora più triste"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky.

“Koulibaly è, evidentemente, a ‘rischio’. Ha un mercato importante, proposte concrete, ma la società ha la sua valutazione e bisogna vedere se qualcuno lo accontenterà. Lo scenario più triste sarebbe quello di perderlo a parametro zero. È un rischio molto concreto, i giocatori tutelano anche le proprie carriere. Fabian sarebbe potuto andare al Newcastle anche a gennaio, e il club con il giocatore rifiutarono. Oltre l’aspetto economico c’è quello professionale. Non è detto che si trovi in questo mercato la soluzione. Osimhen ha margini di crescita enormi ed è un giocatore che non si può deprezzare, anzi, se fa una stagione intera può fare 30/35 gol”.